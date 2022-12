Nepal Elections: Who won election to HoR under FPTP?

Results of the House of Representatives (HoR) election under the first-past-the-post (FPTP) electoral system have arrived from all 165 constituencies across the country by Monday morning.

As per the final results, Nepali Congress has emerged as the largest party with wins in 57 of the 165 constituencies. CPN-UML has won 44 seats to become the second-largest party, followed by CPN (Maoist Center) in third place with 18 seats.

CPN (Unified Socialist) has won in 10 constituencies, while Janata Samajwadi Party, Rastriya Swatantra Party, and Rastriya Prajatantra Party have won seven seats each.

Loktantrik Samajwadi Party has four seats and Nagarik Unmukti Party has three. Janamat Party, Rastriya Janamorcha, and Nepal Workers and Peasants Party have secured one win each.

Five independent candidates have also been elected to the HoR.

Here are the winners and their two nearest rivals of each constituency along with the votes they won.

Province 1

Constituency Candidate Party Votes Taplejung-1 Yogesh Kumar Bhattarai CPN-UML 21,943 Khel Prasad Budachhetri CPN (Maoist Center) 21,735 Hom Prasad Tumbahamphe Sanghiya Loktantrik Rastriya Manch 941 Panchthar-1 Basanta Kumar Nembang CPN-UML 32,135 Bhishma Raj Angdembe Nepali Congress 32,089 Kamal Bahadur Chemjong Rastriya Prajatantra Party 1,578 Ilam-1 Mahesh Basnet CPN-UML 25,753 Jhala Nath Khanal CPN (Unified Socialist) 23,089 Buddha Lal Meche Mongol National Organization 2,442 Ilam-2 Subash Chandra Nembang CPN-UML 30,020 Dambar Bahadur Khadka Nepali Congress 29,906 Prakash Sapkota Rastriya Swatantra Party 1,380 Jhapa-1 Bishwa Prakash Sharma Nepali Congress 39,624 Agni Prasad Kharel CPN-UML 25,349 Om Nath Bhandari Rastriya Swatantra Party 8,564 Jhapa-2 Dev Raj Ghimire CPN-UML 28,716 Bhadra Prasad Nepal Independent 26,455 Hari Kumar Rana Magar CPN (Maoist Center) 13,930 Jhapa-3 Rajendra Prasad Lingden Rastriya Prajatantra Party 40,662 Krishna Prasad Sitaula Nepali Congress 37,386 Prakash Pathak Rastriya Swatantra Party 3,461 Jhapa-4 Lal Prasad Sanwa Limbu CPN-UML 29,315 Deu Kumar Thebe Nepali Congress 22,448 Shambhu Prasad Dhakal Rastriya Swatantra Party 14,069 Jhapa-5 KP Sharma Oli CPN-UML 52,319 Khagendra Adhikari Nepali Congress 23,743 Suresh Kumar Pokharel Rastriya Swatantra Party 11,759 Sankhuwasabha-1 Deepak Khadka Nepali Congress 32,161 Rajendra Prasad Gautam CPN-UML 26,721 Bhakta Narayan Shrestha Rastriya Swatantra Party 1,136 Tehrathum-1 Sita Gurung Nepali Congress 19,707 Bijaya Subba CPN-UML 18,631 Bishnu Kumar Chongbang Sanghiya Loktantrik Rastriya Manch 725 Bhojpur-1 Sudan Kirati CPN (Maoist Center) 28,591 Sherdhan Rai CPN-UML 26,202 Dr Suresh Basnet Nepalka Lagi Nepali Party 1,087 Dhankuta-1 Rajendra Kumar Rai CPN-UML 30,101 Sunil Bahadur Thapa Nepali Congress 28,704 Hemraj Bhandari Independent 5,926 Morang-1 Dig Bahadur Limbu Nepali Congress 27,297 Ghanashyam Khatiwada CPN-UML 26,867 Kamal Bahadur Shrestha Rastriya Swatantra Party 8,063 Morang-2 Rishikesh Pokharel CPN-UML 33,148 Sujata Koirala Nepali Congress 31,940 Thagendra Prasad Neupane Rastriya Swatantra Party 4,987 Morang-3 Sunil Kumar Sharma Nepali Congress 48,631 Bhanubhakta Dhakal CPN-UML 25,895 Rekha Thapa Rastriya Prajatantra Party 10,998 Morang-4 Aman Lal Modi CPN (Maoist Center) 30,612 Binod Prasad Dhakal CPN-UML 24,463 Ravi Rijal Rastriya Prajatantra Party 7,468 Morang-5 Yogendra Mandal Independent 21,820 Shiva Kumar Mandal (Kevat) CPN (Maoist Center) 17,486 Raj Kumar Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 17,390 Morang-6 Dr Shekhar Koirala Nepali Congress 35,224 Lal Babu Pandit CPN-UML 22,946 Yadav Kumar Pradhan Rastriya Swatantra Party 9,140 Sunsari-1 Ashok Kumar Rai Janata Samajwadi Party Nepal 17,059 Goma Tamang Rastriya Swatantra Party 16,606 Muksamhang Subba CPN (Maoist Center) 13,087 Sunsari-2 Bhim Prasad Acharya CPN-UML 32,024 Sitaram Mahato Nepali Congress 26,068 Lal Bikram Thapa Rastriya Swatantra Party 19,391 Sunsari-3 Bhagawati Chaudhary CPN-UML 40,788 Bijaya Kumar Gachchhadar Nepali Congress 35,600 Kamal Babu Mainali Rastriya Swatantra Party 6,453 Sunsari-4 Gyanendra Bahadur Karki Nepali Congress 30,483 Jagadish Prasad Kusiyait CPN-UML 30,371 Vidyanand Yadav Rastriya Prajatantra Party 3,232 Solukhumbu-1 Manbir Rai CPN-UML 19,324 Bal Bahadur KC Nepali Congress 16,545 Lakpa Sherpa Janata Samajwadi Party Nepal 901 Khotang-1 Ram Kumar Rai CPN (Maoist Center) 31,351 Bishal Bhattarai CPN-UML 28,682 Krishna Kumar Rai Janata Samajwadi Party Nepal 1,914 Okhaldhunga-1 Ram Hari Khatiwada Nepali Congress 33,556 Yagya Raj Sunuwar CPN-UML 26,738 Juddha Bahadur Rai Janata Samajwadi Party Nepal 897 Udayapur-1 Dr Narayan Khadka Nepali Congress 31,270 Manju Kumari Chaudhary CPN-UML 28,891 Dhurba Kumar Raya Majhi Rastriya Prajatantra Party 3,915 Udayapur-2 Ambar Bahadur Rayamajhi CPN-UML 15,251 Jagannath Khatiwada CPN (Unified Socialist) 12,893 Ram Kumar Rai Independent 10,379

Madhes Province

Constituency Candidate Party Votes Saptari-1 Nawal Kishor Sah Sudi Janata Samajwadi Party Nepal 23,604 Jay Kant Raut Janamat Party 19,996 Ramdev Sah (Teli) Nepali Congress 14,312 Saptari-2 Chandra Kant Raut Janamat Party 35,042 Upendra Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 16,979 Jaya Prakash Thakur Loktantrik Samajwadi Party Nepal 7,347 Saptari-3 Dinesh Kumar Yadav Nepali Congress 26,166 Tara Kant Chaudhary CPN-UML 22,300 Anis Ansari Janamat Party 15,114 Saptari-4 Teju Lal Chaudhary Nepali Congress 23,491 Bal Kishor Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 17,977 Sukdev Prasad Sah Janamat Party 12,925 Siraha-1 Ram Shankar Yadav CPN-UML 29,462 Padam Narayan Chaudhary Nepali Congress 27,379 Yugal Kishor Sah Janamat Party 6,849 Siraha-2 Raj Kishor Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 24,178 Chitralekha Yadav Nepali Congress 23,028 Binod Kumar Yadav Janamat Party 16,902 Siraha-3 Lilanath Shrestha CPN-UML 28,064 Bishwanath Sah CPN (Maoist Center) 26,882 Dinesh Kumar Yadav Janamat Party 11,146 Siraha-4 Birendra Prasad Mahato Janata Samajwadi Party Nepal 24,102 Birendra Prasad Sah Janamat Party 16,294 Dharmanath Prasad Sah CPN (Unified Socialist) 14,653 Dhanusha-1 Deepak Karki Janata Samajwadi Party Nepal 27,431 Matrika Prasad Yadav CPN (Maoist Center) 21,483 Kishori Sah Kamal Janamat Party 14,467 Dhanusha-2 Ram Krishna Yadav Nepali Congress 20,112 Uma Shankar Argariya CPN-UML 19,955 Ram Chandra Jha CPN (Unified Socialist) 13,605 Dhanusha-3 Juli Kumari Mahato (Mahaseth) CPN-UML 33,388 Anil Kumar Jha Loktantrik Samajwadi Party Nepal 23,686 Shambhu Nath Sah Janamat Party 7,374 Dhanusha-4 Raghubir Mahaseth CPN-UML 32,236 Mahendra Yadav Nepali Congress 32,112 Mahajan Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 5,212 Mahottari-1 Laxmi Mahato Koiri CPN-UML 23,402 Giriraj Mani Pokharel CPN (Maoist Center) 22,372 Poshan Bahadur Thapa Independent 7,812 Mahottari-2 Sharat Singh Bhandari Loktantrik Samajwadi Party Nepal 25,190 Bijay Kumar Singh Tarai Madhesh Loktantrik Party 11,120 Ram Parikshan Yadav CPN-UML 10,258 Mahottari-3 Mahantha Thakur Loktantrik Samajwadi Party Nepal 16,375 Hari Narayan Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 14,325 Ram Adhar Kapar Independent 12,733 Mahottari-4 Mahendra Kumar Raya Nepali Congress 25,448 Surendra Kumar Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 21,331 Manoj Kumar Sah Janamat Party 10,059 Sarlahi-1 Ram Prakash Chaudhary Loktantrik Samajwadi Party Nepal 24,838 Man Bahadur Khadka Independent 18,404 Pramod Sah Janata Samajwadi Party Nepal 14,255 Sarlahi-2 Mahindra Raya Yadav CPN (Maoist Center) 23,529 Rajendra Mahato Loktantrik Samajwadi Party Nepal 21,518 Raj Narayan Sah CPN-UML 14,819 Sarlahi-3 Hari Prasad Upreti CPN-UML 32,938 Narendra Sah Kalwar CPN (Maoist Center) 32,168 Tribhuvan Kumar Singh Janamat Party 5,519 Sarlahi-4 Amaresh Kumar Singh Independent 20,017 Nagendra Kumar Nepali Congress 18,253 Madhumala Kumari Yadav Independent 14,622 Rautahat-1 Madhav Kumar Nepal CPN (Unified Socialist) 33,522 Ajay Kumar Gupta CPN-UML 26,922 Rajendra Prasad Sah Janamat Party 1,411 Rautahat-2 Kiran Kumar Sah Independent 32,842 Md. Firdos Alam Nepali Congress 28,248 Shailendra Shah Janata Samajwadi Party Nepal 2,122 Rautahat-3 Prabhu Sah Independent 32,437 Om Prakash Independent 25,200 Rabindra Patel CPN (Maoist Center) 8,558 Rautahat-4 Dev Prasad Timalsena Nepali Congress 34,161 Uddhav Prasad Regmi CPN-UML 26,559 Rooplal Raya Yadav Rastriya Prajatantra Party 2,375 Bara-1 Achyut Prasad Mainali CPN-UML 39,195 Umakant Chaudhary Nepali Congress 30,056 Ganesh Dhimal Rastriya Swatantra Party 3,319 Bara-2 Ram Sahay Prasad Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 13,822 Shiva Chandra Prasad Kushwaha CPN (Maoist Center) 13,468 Ram Kishor Prasad Yadav Independent 11,043 Bara-3 Jwala Kumari Sah CPN-UML 20,251 Rambabu Kumar Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 17,279 Lalbabu Singh Bhuihar Loktantrik Samajwadi Party Nepal 11,964 Bara-4 Krishna Kumar Shrestha CPN (Unified Socialist) 30,341 Ekbal Miyan CPN-UML 20,336 Ichchha Bahadur Wagle Independent 5,542 Parsa-1 Pradip Yadav Janata Samajwadi Party Nepal 22,537 Ajay Kumar Dwivedi Independent 20,917 Kiran Man Dangol Rastriya Prajatantra Party 2,659 Parsa-2 Ajay Kumar Chaurasiya Nepali Congress 28,451 Surendra Prasad Kurmi Janata Samajwadi Party Nepal 22,445 Naresh Kumar Sah Rastriya Prajatantra Party 2,741 Parsa-3 Raj Kumar Gupta CPN-UML 24,319 Surendra Prasad Chaudhary Nepali Congress 24,152 Raj Kumar Yadav Nepal Sushasan Party 10,503 Parsa-4 Ramesh Rijal Nepali Congress 31,224 Zalim Miyan Mansuri CPN-UML 25,671 Avadhesh Prasad Gauro Rastriya Prajatantra Party 1,283

Bagmati Province

Constituency Candidate Party Votes Dolakha-1 Ganga Karki CPN (Maoist Center) 36,321 Bal Krishna Shivakoti CPN-UML 36,016 Jagadish Kharel Rastriya Swatantra Party 3,773 Ramechhap-1 Purna Bahadur Tamang Nepali Congress 47,099 Kailash Prasad Dhungel CPN-UML 30,730 Lal Bahadur Ghising Rastriya Prajatantra Party 1,484 Sindhuli-1 Shyam Kumar Ghimire Nepali Congress 30,391 Pradip Kumar Katuwal Chhetri (KC) CPN-UML 25,546 Menuka Thakuri Rastriya Swatantra Party 2,692 Sindhuli-2 Lekhnath Dahal CPN (Maoist Center) 27,517 Manoj Jung Thapa CPN-UML 21,687 Anoj Kumar Dahal Rastriya Swatantra Party 1,553 Rasuwa-1 Mohan Acharya Nepali Congress 18,235 Chhowang Tenzin Tamang CPN-UML 8,614 Bikash Galan Mongol National Organization 210 Dhading-1 Rajendra Prasad Pandey CPN (Unified Socialist) 36,018 Bhumi Prasad Tripathi CPN-UML 27,997 Himesh Panta Rastriya Swatantra Party 12,494 Dhading-2 Ramnath Adhikari Nepali Congress 34,736 Khem Prasad Lohani CPN-UML 24,190 Basu Maya Tamang Rastriya Swatantra Party 5,569 Nuwakot-1 Hit Bahadur Tamang CPN (Maoist Center) 26,548 Badri Mainali CPN-UML 23,465 Pradhumna Mahat Chhetri Rastriya Swatantra Party 6,113 Nuwakot-2 Arjun Narsingh KC Nepali Congress 28,107 Suman Bikram Pandey Rastriya Swatantra Party 16,477 Narayan Prasad Khatiwada CPN-UML 15,561 Kathmandu-1 Prakash Man Singh Nepali Congress 7,143 Rabindra Mishra Rastriya Prajatantra Party 7,018 Pukar Bam Rastriya Swatantra Party 4,115 Kathmandu-2 Sobita Gautam Rastriya Swatantra Party 15,238 Maniram Phuyal CPN-UML 11,566 Kunti Devi Pokharel (Upadhyaya) Rastriya Prajatantra Party 11,024 Kathmandu-3 Santosh Chalise Nepali Congress 15,158 Krishna Bahadur Rai CPN-UML 11,196 Durga Bikram Thapa Chhetri Rastriya Swatantra Party 5,865 Kathmandu-4 Gagan Kumar Thapa Nepali Congress 21,302 Rajan Bhattarai CPN-UML 13,855 Dr Thakur Mohan Shrestha Rastriya Prajatantra Party 4,050 Kathmandu-5 Pradeep Paudel Nepali Congress 15,269 Ishwar Pokharel CPN-UML 10,190 Dr Pranaya Shumsher Rana Rastriya Swatantra Party 5,477 Kathmandu-6 Shishir Khanal Rastriya Swatantra Party 14,221 Sarbendra Khanal CPN-UML 8,917 Bhimsen Das Pradhan Nepali Congress 8,812 Kathmandu-7 Ganesh Parajuli Rastriya Swatantra Party 8,743 Shyam Kumar Ghimire CPN-UML 6,800 Asmita Singh (Manushi) Yami Bhattarai CPN (Maoist Center) 6,063 Kathmandu-8 Biraj Bhakta Shrestha Rastriya Swatantra Party 10,112 Suman Sayami Hamro Nepali Party 6,179 Jeevan Ram Shrestha CPN (Unified Socialist) 4,881 Kathmandu-9 Krishna Gopal Shrestha CPN-UML 11,956 Tek Bahadur Pokharel Rastriya Swatantra Party 10,961 Kalpana Dhamala CPN (Maoist Center) 6,402 Kathmandu-10 Rajendra Kumar KC Nepali Congress 14,463 Himesh KC CPN-UML 11,791 Pradip Bista Rastriya Swatantra Party 8,739 Bhaktapur-1 Prem Suwal Nepal Workers and Peasants Party 42,761 Nawaraj Gelal CPN-UML 11,968 Bharat Bahadur Khadka Rastriya Prajatantra Party 9,303 Bhaktapur-2 Durlabh Thapa Chhetri Nepali Congress 24,239 Mahesh Basnet CPN-UML 23,282 Anuradha Thapa Magar Nepal Workers and Peasants Party 7,127 Lalitpur-1 Udaya Shumsher JB Rana Nepali Congress 23,892 Nawa Raj Silwal CPN-UML 19,278 Sachin Kumar Ghimire Rastriya Swatantra Party 3,277 Lalitpur-2 Prem Bahadur Maharjan CPN-UML 15,025 Sudin Shakya Hamro Nepali Party 8,886 Buddha Ratna Maharjan Rastriya Swatantra Party 8,666 Lalitpur-3 Toshima Karki Rastriya Swatantra Party 31,136 Amrit Khadka CPN-UML 12,963 Pampha Bhusal CPN (Maoist Center) 8,769 Kavrepalanchok-1 Surya Man Tamang (Dong) CPN (Maoist Center) 34,512 Resham Bahadur Lama CPN-UML 30,548 Basu Narayan Shrestha Rastriya Swatantra Party 8,697 Kavrepalanchok-2 Gokul Prasad Banskota CPN-UML 45,345 Shiva Prasad Humagain Nepali Congress 39,482 Dinesh Humagain Rastriya Swatantra Party 10,573 Sindhupalchok-1 Madhav Sapkota CPN (Maoist Center) 30,408 Saresh Nepal CPN-UML 27,066 Dinesh Shrestha Rastriya Swatantra Party 3,503 Sindhupalchok-2 Mohan Bahadur Basnet Nepali Congress 39,381 Sher Bahadur Tamang CPN-UML 27,515 Nar Singh Shrestha Rastriya Prajatantra Party 2,820 Makawanpur-1 Deepak Bahadur Singh Rastriya Prajatantra Party 27,851 Mahalaxmi Upadhyaya (Dina) Nepali Congress 25,464 Kamal Thapa CPN-UML 25,460 Makawanpur-2 Mahesh Kumar Bartaula CPN-UML 34,950 Birodh Khatiwada CPN (Unified Socialist) 30,432 Bharat Parajuli Rastriya Swatantra Party 12,059 Chitwan-1 Hari Dhakal Rastriya Swatantra Party 34,218 Surendra Prasad Pandey CPN-UML 26,634 Bishwanath Paudel Nepali Congress 25,022 Chitwan-2 Rabi Lamichhane Rastriya Swatantra Party 49,300 Umesh Shrestha Nepali Congress 14,988 Krishna Bhakta Pokharel CPN-UML 14,652 Chitwan-3 Bikram Pandey Rastriya Prajatantra Party 35,060 Bhoj Raj Adhikari CPN (Maoist Center) 25,824 Jeeta Baral Rastriya Swatantra Party 14,843

Gandaki Province

Constituency Candidate Party Votes Gorkha-1 Rajendra Bajagain Nepali Congress 33,428 Ram Sharan Basnet CPN-UML 16,785 Suvarna Rokaha Rastriya Swatantra Party 4,892 Gorkha-2 Pushpa Kamal Dahal CPN (Maoist Center) 26,109 Kabindra Burlakoti Rastriya Swatantra Party 12,639 Abdus Salam Miya CPN-UML 7,395 Manang-1 Tek Bahadur Gurung Nepali Congress 2,575 Polden Chhopang Gurung CPN-UML 2,247 Mukhya Gurung Rastriya Swatantra Party 5 Lamjung-1 Prithvi Subba Gurung CPN-UML 34,985 Dev Prasad Gurung CPN (Maoist Center) 31,791 Dharma Raj KC Rastriya Swatantra Party 9,033 Kaski-1 Man Bahadur Gurung CPN-UML 25,708 Kishor Datta Baral Nepali Congress 23,189 Raju Rai Rastriya Swatantra Party 10,941 Kaski-2 Bidya Bhattarai CPN-UML 16,998 Madhav Prasad Kandel Rastriya Swatantra Party 12,495 Shreenath Baral CPN (Unified Socialist) 9,659 Kaski-3 Damodar Paudel Bairagi CPN-UML 22,980 Ramji Prasad Baral Jeevan CPN (Maoist Center) 17,535 Yog Raj Paudel Rastriya Swatantra Party 12,180 Tanahun-1 Ram Chandra Paudel Nepali Congress 25,361 Ek Bahadur Rana Magar CPN-UML 19,981 Govinda Raj Joshi Independent 6,886 Tanahun-2 Shankar Bhandari Nepali Congress 30,604 Kiran Gurung CPN-UML 25,130 Bijaya Joshi Rastriya Swatantra Party 5,373 Syangja-1 Raju Thapa Nepali Congress 31,999 Narayan Prasad Marasini CPN-UML 28,744 Bodhraj Regmi Rastriya Swatantra Party 6,065 Syangja-2 Dhan Raj Gurung Nepali Congress 31,466 Padma Kumari Aryal CPN-UML 25,839 Tik Raj Gurung Rastriya Prajatantra Party 8,113 Nawalparasi East-1 Shashank Koirala Nepali Congress 27,067 Krishna Prasad Paudel CPN-UML 25,047 Rajan Gautam Rastriya Swatantra Party 24,305 Nawalparasi East-2 Bishnu Kumar Karki Nepali Congress 36,132 Til Bahadur Mahat Chhetri CPN-UML 34,110 Shalik Ram Neupane Rastriya Swatantra Party 6,449 Mustang-1 Yogesh Gauchan Thakali Nepali Congress 3,992 Prem Prasad Tulachan CPN-UML 3,078 Sudesh Gurung Rastriya Swatantra Party 87 Myagdi-1 Kham Bahadur Garbuja Nepali Congress 24,021 Hari Krishna Shrestha CPN-UML 20,189 Hari Bahadur Khatri Chhetri Rastriya Swatantra Party 1,424 Baglung-1 Chitra Bahadur KC Rastriya Janamorcha 21,464 Surya Prasad Pathak CPN-UML 18,845 Khimananda Kandel Rastriya Swatantra Party 9,191 Baglung-2 Devendra Paudel CPN (Maoist Center) 24,794 Manju Sharma CPN-UML 20,193 Tila Khatri Rastriya Swatantra Party 2,327 Parbat-1 Padam Giri CPN-UML 29,872 Arjun Prasad Joshi Nepali Congress 27,609 Jal Bahadur Purja Pun Rastriya Swatantra Party 4,173

Lumbini Province

Constituency Candidate Party Votes Gulmi-1 Chandra Kanta Bhandari Nepali Congress 33,744 Pradeep Kumar Gyawali CPN-UML 32,152 Damodar Bhandari Rastriya Swatantra Party 1,882 Gulmi-2 Gokarna Raj Bista CPN-UML 28,476 Ram Kumari Jhakri CPN (Unified Socialist) 26,441 Kamala Pun Independent 504 Palpa-1 Narayan Prasad Acharya CPN-UML 31,103 Gyan Bahadur Gaha Nepali Congress 20,256 Bipin Kandel Independent 2,863 Palpa-2 Thakur Prasad Gaire CPN-UML 28,645 Som Prasad Pandeya CPN (Unified Socialist) 24,899 Som Prasad Gaire Rastriya Swatantra Party 5,349 Arghakhanchi-1 Top Bahadur Rayamajhi CPN-UML 42,675 Pushpa Bhusal (Gautam) Nepali Congress 40,945 Hari Prasad Bhusal Rastriya Swatantra Party 3,200 Rupandehi-1 Chhabilal Bishwakarma CPN-UML 24,882 Ghanashyam Bhusal Independent 21,318 Naresh Bahadur Pachhai Chhetri Rastriya Swatantra Party 14,145 Rupandehi-2 Bishnu Prasad Paudel CPN-UML 27,165 Ganesh Paudel Rastriya Swatantra Party 25,795 Keshav Bahadur Thapa Magar Rastriya Janamukti Party 22,027 Rupandehi-3 Deepak Bohara Rastriya Prajatantra Party 36,717 Bal Krishna Khand Nepali Congress 34,036 Jit Bahadur Gupta Teli Rastriya Swatantra Party 5,796 Rupandehi-4 Sarbendra Nath Shukla Loktantrik Samajwadi Party Nepal 28,000 Pramod Kumar Yadav Nepali Congress 22,704 Bhopendra Prasad Yadav Janamat Party 15,526 Rupandehi-5 Basu Dev Ghimire CPN-UML 36,822 Bharat Kumar Shah Nepali Congress 27,120 Chandra Shekhar Sonar Janamat Party 8,390 Kapilvastu-1 Balaram Adhikari CPN-UML 34,675 Chakrapani Khanal CPN (Maoist Center) 18,983 Narendra Prasad Chaudhary Janamat Party 8,396 Kapilvastu-2 Surendra Raj Acharya Nepali Congress 39,014 Brijesh Kumar Gupta CPN-UML 38,697 Sabita Sharma Rastriya Prajatantra Party 1,574 Kapilvastu-3 Mangal Prasad Gupta CPN-UML 22,619 Abhishek Pratap Shah Nepali Congress 18,983 Prakash Rajauriya Rastriya Prajatantra Party 14,030 Rukum East-1 Purna Bahadur Gharti Magar CPN (Maoist Center) 12,262 Kailash Kumar Malla CPN-UML 5,211 Chandra Raj Jhakri Independent 896 Rolpa-1 Barshaman Pun CPN (Maoist Center) 41,714 Purna Budha Magar CPN-UML 16,485 Leela Rawal Rastriya Prajatantra Party 2,556 Pyuthan-1 Surya Bahadur Thapa Chhetri CPN-UML 41,118 Durga Paudel Rastriya Janamorcha 35,814 Krishna Prasad Pokharel Rastriya Swatantra Party 3,318 Dang-1 Met Mani Chaudhary CPN (Unified Socialist) 26,576 Shanta Chaudhary CPN-UML 21,493 Dev Raj Pathak Rastriya Swatantra Party 13,798 Dang-2 Rekha Sharma CPN (Maoist Center) 26,880 Shankar Pokharel CPN-UML 26,687 Bishal Adhikari Rastriya Swatantra Party 15,861 Dang-3 Dipak Giri Nepali Congress 36,911 Komal Oli CPN-UML 29,092 Kamal Subedi Rastriya Swatantra Party 15,326 Banke-1 Surya Prasad Dhakal CPN-UML 25,026 Maheshwar Jung Gahatraj (Athak) CPN (Maoist Center) 19,632 Suresh Kumar Chaudhary Nagarik Unmukti Party 11,465 Banke-2 Dhawal Shumsher JB Rana Rastriya Prajatantra Party 29,577 Mohammad Ishtiyaq Rai Janata Samajwadi Party Nepal 23,520 Sudeep Narsingh Rana Nepali Congress 4,403 Banke-3 Kishor Singh Rathore Nepali Congress 29,097 Kismat Kumar Kakshapati CPN-UML 24,305 Devendra Nath Shukla Rastriya Swatantra Party 7,467 Bardiya-1 Sanjay Kumar Gautam Nepali Congress 30,611 Laxman Raj Gyawali CPN-UML 26,155 Thakur Singh Tharu Nagarik Unmukti Party 23,993 Bardiya-2 Lalbir Chaudhary Independent 26,520 Suresh Pantha CPN (Maoist Center) 26,384 Pankaj Singh Rathaur CPN-UML 16,090 Nawalparasi West-1 Binod Kumar Chaudhary Nepali Congress 29,519 Hridayesh Tripathi Janata Pragatisheel Party, Nepal 22,328 Mahendra Sen (Thakuri) Rastriya Swatantra Party 12,499 Nawalparasi West-2 Dhruba Bahadur Pradhan Rastriya Prajatantra Party 34,764 Devendra Raj Kandel Nepali Congress 19,594 Dipendra Kumar Adhikari CPN-UML 14,502

Karnali Province

Constituency Candidate Party Votes Salyan-1 Praksh Jwala CPN (Unified Socialist) 35,707 Rajendra Bahadur Shah Independent 19,792 Rajendra Bir Raya CPN-UML 13,039 Dolpa-1 Dhan Bahadur Budha CPN (Unified Socialist) 11,292 Ganesh Bahadur Shahi CPN-UML 5,505 Angad Kumar Budha Rastriya Prajatantra Party 661 Mugu-1 Ain Bahadur Shahi Thakuri Nepali Congress 14,706 Raj Bahadur Karki CPN-UML 10,710 Raj Bahadur Malla Rastriya Prajatantra Party 299 Jumla-1 Gyan Bahadur Shahi Rastriya Prajatantra Party 22,819 Goma Gautam (Kunwar) CPN (Maoist Center) 11,959 Ratan Nath Yogi CPN-UML 6,528 Kalikot-1 Mahendra Bahadur Shahi CPN (Maoist Center) 23,727 Shree Nagindra Shahi CPN-UML 16,718 Dhan Bahadur Budha Rastriya Prajatantra Party 1,593 Humla-1 Chhiring Damdul Lama (Bhote) CPN (Maoist Center) 14,371 Dal Rawal CPN-UML 9,516 Tej Bahadur Rawat Rastriya Prajatantra Party 378 Jajarkot-1 Shakti Bahadur Basnet CPN (Maoist Center) 34,151 Niraj Prasad Acharya CPN-UML 25,120 Nar Bahadur Karki Independent 1,191 Dailekh-1 Ammar Bahadur Thapa CPN (Unified Socialist) 18,297 Rabindra Raj Sharma CPN-UML 17,445 Kunti Kumari Shahi Rastriya Prajatantra Party 4,612 Dailekh-2 Dikpal Kumar Shahi Nepali Congress 20,183 Laxmi Prasad Pokharel CPN-UML 20,016 Kesendra Prakash Karki Nepal Workers and Peasants Party 3,086 Surkhet-1 Purna Bahadur Khadka Nepali Congress 42,607 Dhruba Kumar Shahi CPN-UML 30,988 Mohammad Hasrat Ali Rastriya Swatantra Party 897 Surkhet-2 Hridaya Ram Thani Nepali Congress 34,625 Amrit Bahadur Budha Chhetri CPN-UML 29,558 Tek Bahadur Chunara Rastriya Swatantra Party 4,601 Rukum West-1 Janardan Sharma CPN (Maoist Center) 39,549 Nanda Ram Devkota CPN-UML 12,961 Tarak KC Independent 3,567

Far West Province